Da gennaio tetto di 1.000 euro all'uso dei contanti, le regole in vigore in banca

ROMA - Il limite di 1.000 euro dell'utilizzo del contante, in vigore dal 1 gennaio scorso, «non si applica ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti disposte dai clienti su conti di pagamento e libretti di deposito e dunque per operazioni eseguite per il tramite di banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento». È quanto precisa l'Abi in una circolare inviata agli istituti di credito e nella quale si richiama l'attenzione degli associati sull'applicazione della nuova norma.