Mutui, Lagarde: «Rialzo dei tassi di 50 punti da marzo, le banche varino delle misure»

«È molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base» nella riunione del 16 marzo. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento. «Era una decisione che avevamo indicato nell'ultima riunione e tutti i numeri visti nei giorni scorsi stanno confermando che questo aumento è molto, molto probaile». Per il futuro, la Lagarde non si sbilancia: «Dipendiamo dai dati, molti governatori delle banche centrali stanno diffondendo le loro opinioni e analisi personali, come presidente della Bce io devo focalizzarmi» sui dati.

«Indicizzare (le pensioni ndr) all'inflazione non ci ha aiutato nel passato e ha generalmente contribuito ad alimentare l'imnflazione che è poi finita fuori controllo», prosegue Lagarde sui mutui, secondo cui «non credo sia una buona idea tornare indietro su questo tema».

«Vorrei sottolineare che l'inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi e continuerà a diminuire nei prossimi mesi. L'inflazione core, che nell'eurozona esclude energia e alimentari, è troppo alta», sottolinea. «La strada da seguire è chiara: dobbiamo continuare a prendere le misure necessarie per riportare l'inflazione al 2%. E lo faremo».