Fisco, accordo al G7: tassa minima globale per le multinazionali al 15%

Accordo definito storico al G7 sulla tassazione delle imprese. I ministri delle Finanze del G7 hanno preso, con l'accordo su un'aliquota minima globale del 15%, un «impegno senza precedenti che metterà fine alla corsa al ribasso nella tassazione aziendale, assicurando equità per i lavoratori negli Stati Uniti e in tutto il mondo». Lo dichiara in una nota la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen.

I ministri delle Finanze del G7 hanno raggiunto "un accordo storico" sulla tassazione globale. Lo dichiara il Cancelliere dello Scacchiere inglese, Rishi Sunak. I ministri delle Finanze del G7 hanno raggiunto un accordo "sul principio di una aliquota globale minima del 15% per la tassazione delle grandi imprese, applicata Paese per Paese".

Lo scrive su Twitter il Tesoro britannico, parlando "una stretta sull'elusione fiscale" che farà pagare "la giusta quota" alle multinazionali di Big Tech. Secondo il Tesoro, "le maggiori imprese globali, con margini di profitto di almeno il 10%, vedranno il 20% di tutti gli utili al di sopra di tale soglia riallocato e tassato nei Paesi dove effettuano vendite".