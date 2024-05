Superbonus, ok fiducia al Senato con 101 sì e 64 voti contrari. Tajani: «Noi leali col governo». Ora decreto passa alla Camera

Al via in Senato la seduta sul dl superbonus, alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta ieri dal ministro per i rapporti con i Parlamento sull'approvazione del provvedimento nel testo proposto dalla Commissione Finanze, seguirà la votazione nominale con appello.

Spese detraibili non più in 4 ma in 10 anni e stretta sulle ristrutturazioni, col rimborso che dal 2028 scende al 30%; ma anche deroghe per i comuni terremotati e le onlus: dopo il via libera in commissione, oggi il decreto Superbonus attende l'ok dell'aula del Senato col voto di fiducia.