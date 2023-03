Superbonus, per le villette proroga al 30 settembre. Verso detrazioni a 10 anni per tutti

Superbonus, la proroga per le villette ci sarà fino al 30 settembre. Si va verso una correzione dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine per consentire alle villette di concludere le spese usufruendo del 110%. La nuova scadenza è contenuta in un emendamento riformulato al decreto superbonus. Ma l'esecutivo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, correggerà la data portandola al 30 settembre 2023.

Via libera dalla Commissione anche a una serie di correzioni condivise tra maggioranza e opposizioni. In particolare sono stati approvati i due emendamenti che estendono l'esclusione dei casi di concorso nelle violazioni previste per le cessioni dei crediti (anche grazie a un'integrazione della documentazione richiesta al cedente). Sì anche, tra gli altri, alle conferme della cessione per ex Iacp, Onlus, lavori in 'sismabonus' e aree colpite dagli sismici nelle Marche.

Verso detrazioni a 10 anni

È in arrivo la possibilità per i contribuenti che hanno fatto lavori col superbonus e portano le spese in detrazione di spalmare lo sconto su 10 anni anziché 4, utilizzando così maggior spazio fiscale su più annualità. Lo annuncia il sottosegretario all'economia Federico Freni in una pausa dei lavori della commissione Finanze. «La stiamo depositando», ha detto Freni in riferimento alla modifica, puntualizzando che comunque le persone interessate rappresentano «numeri residuali».

Freni: no a F24, rilevanti problemi di cassa

L'utilizzo degli F24 «genererebbe sostanziali e rilevantissimi problemi di cassa». Lo ha detto il sottosegretario all'economia Federico Freni, in commissione Finanze alla Camera, esprimendo il parere contrario del governo a degli emendamenti al decreto superbonus che ne prevedevano l'utilizzo per risolvere il nodo dei crediti incagliati.