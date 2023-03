Superbonus, proroga al 30 giugno per le villette. Sconto in fattura e cessione del credito per le case popolari

Superbonus. Proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, Iacp e barriere architettoniche e soluzione per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie. Sono i temi su cui si va verso una «soluzione condivisa» in commissione Finanze alla Camera, dove si inizia domani il voto sugli emendamenti al decreto superbonus.

Truffa del Superbonus 110%, trova nel suo cassetto fiscale 50mila euro per un efficientamento energetico mai richiesto

Superbonus, cosa cambia con gli emendamenti

Lo riferisce il relatore del decreto, Andrea De Bertoldi (FdI), dopo un confronto con la maggioranza, il governo e le opposizioni, spiegando come su questi temi si sia trovato un accordo.

LA DISCUSSIONE

È infatti in arrivo nelle prossime ore, nella commissione Finanze della Camera, la soluzione alla questione della cessione dei crediti relativi ai lavori 2022, messi a rischio dal blocco imposto dal Dl Superbonus. Un emendamento riformulato da Bertoldi (FdI) e il combinato disposto di una remissione "in bonis" da parte dell'Agenzia delle entrate, consentiranno al contribuente di comunicare fino al prossimo 30 novembre, in sede di dichiarazione dei redditi e versando una sanzione di 250 euro, la cessione di credito a un istituto bancario. Questo passaggio, che verrà ufficializzato dal ministero dell'Economia con un cosiddetto "comunicato legge" dopo l'approvazione della proposta di modifica da parte della Commissione stessa, consentirà di superare la scadenza del 31 marzo precedentemente fissata per comunicare alla piattaforma dell'Agenzia la cessione del credito, senza rischiare la decadenza del bonus a causa di ritardi burocratici nelle comunicazioni contribuenti-banche.

LE MODIFICHE IN ARRIVO

La modifica rientra in un pacchetto di correzioni definite nel corso nella riunione Governo-maggioranza convocata a Montecitorio alla vigilia dell'inizio delle votazioni nella Commissione di merito. L'obiettivo resta quello di consegnare il testo all'Aula per la discussione generale, in prima lettura, entro la prossima settimana e il relatore ha espresso soddisfazione per le modifiche concordate. Con altre riformulazioni dovrebbero trovare conferma le anticipazioni di giorni scorsi, che indicavano, tra l'altro, per le costruzioni unifamiliari (le "villette") la proroga del superbonus al 30 giugno per chi entro il 30 settembre scorso ha effettuato almeno il 30% dei lavori e prosecuzione delle operazioni sconto e cessione per i lavori effettuati da ex-Iacp Onlus e in regime di 'sismabonus' avviati prima dell'emanazione del decreto legge e, infine, per quanto riguarda la cosiddetta edilizia libera (come caldaie o infissi), il ricorso alle autocertificazioni delle date dei relativi contratti o alle date dei bonifici per gli acquisti dei materiali.

NODO CREDITI "INCAGLIATI"

Manca ancora una soluzione invece per risolvere il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Le trattative sul tema, nell'ambito del decreto superbonus, su cui inizia domani il voto in commissione Finanze alla Camera, non sarebbero andate a buon fine. Il nodo, secondo quanto si apprende, sarebbe ancora "sub iudice", con l'ipotesi di utilizzare gli F24 in compensazione, proposta da Abi e Ance, e che è stata oggetto anche di un pressing bipartisan in Parlamento con diversi emendamenti al decreto, su cui ci sarebbe una forte opposizione da parte della Ragioneria generale dello Stato.