Superbonus, i tre requisiti per gli interventi sulle abitazioni unifamiliari: le nuove (e piu stringenti) condizioni

Con la circolare 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle norme in materia di Superbonus applicabili agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unita immobiliari funzionalmente indipendenti.

Superbonus, i requisiti

«Il primo requisito prevede che il contribuente deve avere la proprieta. L’Agenzia delle Entrate precisa che lo stesso deve anche risultare sussistente sull’unita immobiliare al momento dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda il secondo requisito - spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili - per cui l’unita immobiliare oggetto di intervento deve essere adibita ad abitazione principale da parte del contribuente, l’Agenzia precisa che la detrazione puo essere fruita anche nel caso in cui l’unita immobiliare sia adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente».

«Per il terzo requisito, invece, che stabilisce che il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro - prosegue Baldino - le Entrate precisano che le regole per la verifica della soglia di reddito sono fissate dal comma 8 bis-1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, e prevedono che tale reddito sia calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato numero di parti». Solo se tutte le sovra elencate condizioni vengono rispettate, il contribuente potra giovarsi della detrazione del 90%, e con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.