Superbonus, proroga per comunicazione sconti e cessioni: ecco la nuova (probabile) scadenza

Proroga in vista per il Superbonus.

Bonus casa, ristrutturazione e ecobonus: cosa cambia con il Milleproroghe. Novità per la rottamazione

Superbonus, la nuova scadenza

«Abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate», dichiara il presidente Elbano de Nuccio.

Lo si legge in una nota, in cui il vertice dei professionisti ringrazia i vertici del Mef e i dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, «la proroga richiesta dal Consiglio nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro - conclude - va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata, e consentirà di gestire entrambi gli adempimenti con tempistiche più agevoli», termina la nota dei commercialisti.