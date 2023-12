Superbonus, alt di Giorgetti sulla manovra. Tajani: «C'è anche il Milleproroghe»

Caos sul Superbonus, il ministero dell'Economia esclude qualsiasi ipotesi di proroga mentre FI insiste nel chiederla «seppur contenuta». Secondo quanto emerso tra gli emendamenti alla manovra presentati entro stasera al momento non è previsto nulla sul Superbonus.

Tajani: «C'è anche il Milleproroghe»

«Secondo me è una cosa che va fatta, continueremo a parlarne, c'è anche il Milleproroghe» sulle richieste di intervenire sul Superbonus per chi è già «al 70% dei lavori».

La Manovra

La legge di bilancio va ai tempi supplementari. In un primo momento, grazie alla 'blindaturà della manovra che non poteva essere emendata, l'obiettivo prefissato era chiudere la partita entro Natale, ma sicuramente si scavallerà il 25 dicembre. Allo stato, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, visto che la deadline per presentare la bilancio è fissata il 31, la fiducia dovrebbe arrivare se non in zona Cesarini, quasi: secondo i più ottimisti, il 29, per i più pessimisti, il giorno dopo. L'allungamento dei tempi trova conferma nella riunione di oggi pomeriggio (prima delle comunicazioni sul Consiglio europeo) tra Giorgia Meloni e i capigruppo della Camera di Fdi, Fi e Lega per fare il punto della situazione sull'iter della manovra. Gli emendamenti saranno presentati entro stasera. Quanto al superbonus, sponsorizzato da Fi, non sembrano esserci margini d'azione. Raccontano che non se ne farà nulla non tanto per mancanza della volontà politica ma molto più concretamente perché non ci sarebbero i fondi. Di fronte alla richiesta dei capigruppo di garantire un costante coordinamento tra governo e Parlamento tanto sulla legge di bilancio quanto su altri temi di attualità politica, Meloni, raccontano, avrebbe invitato i capigruppo a fare gioco di squadra e andare avanti. Veniamoci incontro, in sostanza, sarebbe stata risposta del premier.