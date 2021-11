Il decreto legge adottato mercoledì scorso dal governo per evitare gli abusi e le frodi sui bonus edilizi è entrato in vigore. Ma il testo, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, rischia di mandare nel caos i cantieri già avviati e quelli ancora da avviare. Alcuni passaggi del provvedimento hanno bisogno di tempo per essere attuati. Ma alcuni dei bonus, come la detrazione del 90 per cento sulle facciate, scade a fine anno. E non è nemmeno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati