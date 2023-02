Addio allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d’imposta, e via libera ad una nuova governance per velocizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono questi i due differenti testi approvati ieri all’unanimità durante il Consiglio dei ministri.

Fisco, ecco come cambia: taglio alle detrazioni, saranno concentrate sui redditi medio-bassi

Stretta al Superbonus

In entrambi i casi (e non senza qualche polemica) il governo si è detto costretto ad intervenire, da un lato per porre rimedio «ad una politica scellerata, usata in campagna elettorale» che «ha imposto a tutti un carico di duemila euro a testa», come ha attaccato il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa alludendo chiaramente al Superbonus e al Movimento 5 stelle; dall’altro per semplificare e rendere «più efficace l’azione della struttura che deve mettere in campo progetti e usare fondi europei» come ha spiegato invece il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendosi soprattutto al Pnrr. «Non vogliamo che neanche un euro venga perduto» ha aggiunto, anticipando la presentazione del provvedimento da parte del ministro degli Affari Ue, del Pnrr, della Coesione e del Sud Raffaele Fitto nelle mani di cui, a palazzo Chigi, viene ora concentrata l’intera regia del Piano.



I BONUS

Il fronte “caldo” tra le due iniziative ieri è però diventato quello dei bonus edilizi. La scelta dell’esecutivo ha infatti lasciato «perplesse» le associazioni di categoria come Ance e Confedilizia e scatenato le opposizioni. «Ai cittadini e al Paese servono soluzioni ai problemi, ma così la destra al governo ne crea soltanto di nuovi» l’affondo di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e presidente dell’Emilia Romagna. Ancora più duro il M5S con l’ex ministro Stefano Patuanelli: «Il governo condanna a morte chi vuole fare».

La motivazione dell’intervento è però chiarita proprio dal ministro leghista: «Ha un duplice obiettivo, cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l’enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici». Del resto, spiegano i presenti al cdm guidato da remoto da una Giorgia Meloni ancora influenzata, il premier stesso ha spinto per la necessità di un intervento ormai impossibile da evitare.

Non a caso nel difendere la bontà del provvedimento Giorgetti ha anche citato le parole dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi: «Comprendo la posizione delle imprese ma mi permetto di citare una persona di cui ho molta stima e con cui ho fatto il ministro, che disse che il problema non è il Superbonus ma sono i meccanismi di cessione disegnati senza discrimine e discernimento». Ora invece, ha continuato Giorgetti, sono stati chiariti «i confini della responsabilità solidale da parte dei cessionari dei crediti» e questo risponde all’obiettivo di «eliminare le incertezze, dubbi e riserve che hanno fatto sì che tanti intermediari, in particolare le banche evitassero da qualche mese di assorbire e quindi di scontare questi crediti». Inoltre, dopo aver fatto appello alle banche affinché aiutino il governo a «risolvere questo bubbone» e annunciato assieme al sottosegretario Alfredo Mantovano la convocazione delle categorie per lunedì, Giorgetti ha concluso sottolineando come «abbiamo deciso di porre divieto alle amministrazioni locali e alle Regioni di procedere a questi sconti perché avrebbero impatto diretto sul debito pubblico», precisando che da domani «rimarranno tutte le forme di bonus però solo nella forma di detrazione di imposta».