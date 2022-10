Superbonus cambia, aliquota non più al 110% ma a lungo termine: le possibili modifiche

Superbonus cambia. Si va verso una revisione della maxideduzione al 110%, che potrebbe lasciare spazio a una più contenuta al 60-70%, garantita però a lungo termine. Oppure potrebbe essere diversificata in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile oggetto dei lavori, più alta in caso di prima casa (non di lusso), più bassa per la seconda.

Reddito di cittadinanza dimezzato e superbonus tagliato al 65%. Manovra, il piano del nuovo governo

Sarebbero queste, secondo quanto riferiscono fonti interne al partito, alcune delle opzioni su cui Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sta ragionando per riordinare i bonus edilizi. Saranno comunque tutelate, assicurano le fonti, le situazioni aperte, in modo da non pregiudicare famiglie e imprese già impegnate.

Superbonus, perché sarà modificato

Pil frena. Il Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) parla chiaro. Un dato che potrebbe spingere la futura presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ridurre la spesa pubblica, facendo cassa e tagli. Alcune modifiche potrebbero essere già prese in considerazione nella stesura della legge di bilancio 2023. Dopo una serie di stop anticorruzione tentati dal premier in carica Mario Draghi, di recente è stata sbloccata la circolazione dei crediti fiscali collegati al Superbonus.

Quali conseguenze

Chi ha effettuato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre potrà proseguirli usufruendo dell’incentivo fino a fine anno. Per i condomini c’è ancora a disposizione il 2023. L’idea è di una riforma totale di tutti i bonus, che oggi vanno dal 110% fino al 50%. L’intenzione è di sviluppare un bonus unico. Le opzioni sul tavolo sono al momento due e la decisione sarà presa in base alle risorse finanziarie che saranno disponibili. Il tetto sarà stabilito al 50 o al 65%, in modo da spingere nuovamente le parti ad una contrattazione sui prezzi. «Oltre queste soglie – spiega una fonte ai vertici della coalizione che si accinge a governare il Paese – si tratta di regalie».