Superbonus, risparmio in bolletta di quasi 1000 euro. Riduzione anche grazie al calo del prezzo del gas

Superbonus, per chi ne ha beneficiato il risparmio medio in bolletta, considerando anche il periodo straordinario di aumento dei costi dell'energia, è risultato pari a 964 euro all'anno. È quanto emerge da uno studio di Nomisma che evidenzia una riduzione totale delle emissioni di Co2 in atmosfera stimata in 1,42 milioni di tonnellate.

Secondo il recente studio di Nomisma l'impatto economico complessivo del Superbonus 110% sull'economia nazionale è stato pari a 195,2 miliardi di euro, con un effetto diretto di 87,7 miliardi, 39,6 miliardi di effetti indiretti e 67,8 miliardi di indotto. Per valutare gli effetti finanziari del provvedimento, Nomisma segnala come già nel 2021 un'analisi prodotta dal Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) evidenziava che il disavanzo per le casse dello stato sarebbe stato compensato dalla generazione di Pil. Lo studio indicava come complessivamente un carattere di sostenibilità della misura sarebbe stato prevedibile in un orizzonte di 4 o 5 anni, periodo in cui, dati i precedenti, la domanda di ristrutturazioni e di efficientamento energetico degli edifici avrebbe potuto mantenersi su livelli elevati, attivando nel sistema economico ulteriori effetti di crescita. Complessivamente l'incremento del valore degli immobili oggetto di riqualificazione, nell'ipotesi che tutte le unità immobiliari riqualificate rientrino nelle classi energetiche inferiori, supererebbe i 7 miliardi di euro. In uno scenario - in cui si stima che in Italia il settore delle costruzioni consumi oltre il 30% dell'energia primaria (generata per il 93% da fonti non rinnovabili) e sia responsabile di circa un terzo delle emissioni di gas serra - risulta particolarmente rilevante anche una valutazione dell'impatto positivo a livello ambientale: dai risultati dello studio emerge una riduzione totale delle emissioni di Co2 in atmosfera, responsabile mediamente del 40% del totale con punte fino al 70% nelle grandi città, stimata in 1,42 milioni di tonnellate. Al riguardo, l'investimento per la transizione ecologica attraverso il Superbonus è di 59 euro per tonnellata Co2, contro 52 euro per trasporti e 95 per industria. Questo per altro si riflette anche sul bilancio delle famiglie, con risparmi pari a circa 29 miliardi di euro (dati stimati da Nomisma sui cantieri già conclusi). Nello specifico, per chi ha beneficiato della misura il risparmio medio in bolletta, considerando anche il periodo straordinario di aumento dei costi dell'energia, è infatti risultato pari a 964 euro all'anno. Lo studio evidenzia anche una riduzione del 15,5% per un solo salto di classe energetica, 30,9% per un salto di 2 classi energetiche e del 46,4% per un salto di 3 classi. In termini di impatto sociale, sempre secondo lo studio di Nomisma, l'incremento è di 641.000 occupati nel settore delle costruzioni e di 351.000 occupati nei settori collegati.



Bollette, riduzione anche grazie al calo del gas

Bollette in riduzione anche grazie al forte calo dei prezzi sui mercati internazionali dove il gas è sceso oggi sotto i 48 euro toccando il livello minimo da inizio dicembre 2021. «In arrivo sensibili riduzioni per le bollette del gas». Lo sostiene in una nota Assoutenti. Tra qualche giorno, rileva l'associazione dei consumatori, «Arera comunicherà le nuove tariffe del gas sul mercato tutelato per il mese di febbraio. Se proseguirà fino a fine mese il trend al ribasso delle quotazioni, le bollette potrebbero registrare un sensibile calo, attorno al -18%».

Il risparmio

Una riduzione, rileva Assoutenti, «che porterebbe le tariffe gas sul mercato tutelato a 81,48 centesimi di euro per metro cubo, equivalente ad una spesa annua pari a 1.140,72 euro a famiglia, con un risparmio netto di 250 euro annui rispetto alle tariffe oggi in vigore - analizza Assoutenti - Ancora più forte il risparmio rispetto allo scorso anno, quando le tariffe del gas nel primo trimestre raggiunsero quota 137,32 centesimi di euro per metro cubo: un calo delle bollette del 18% a febbraio equivarrebbe ad una minore spesa annua addirittura di 782 euro a nucleo».

«Occorrerà attendere la decisione finale di Arera, ma i presupposti per un sensibile calo delle bollette ci sono tutti - commenta il presidente Furio Truzzi - Tuttavia a marzo scadrà l'azzeramento degli oneri di sistema disposto dal Governo per il primo trimestre del 2023, misura che se non sarà rinnovata cancellerà in un solo colpo la riduzione delle tariffe e porterà ad una nuova impennata delle bollette già dal mese di aprile», avvisa Truzzi.