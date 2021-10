Il Reddito rifinanziato con un miliardo di euro in più rispetto a quest’anno, ma con paletti più rigidi per chi rifiuta il lavoro. Il Superbonus al 110 per cento confermato anche per le villette e le case unifamiliari, ma solo per chi ha un reddito ai fini Isee inferiore a 25 mila euro. Per i condomini la proroga sarà fino a tutto il 2023. Un bonus facciate ridotto al 60 per cento, anche se c’è chi spinge per portarlo almeno al 70 per cento....

