Superbonus, ecco come funziona l'agevolazione per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico delle abitazioni. L'incentivo, previsto dal decreto Rilancio, eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (ma il governo sta valutando di estendere la scadenza), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati