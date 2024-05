Stellantis corre ai ripari. Lo fa rimuovendo in gran fretta la bandiera italiana dal paraurti posteriore della Fiat 600, modello prodotto in Polonia, ma in qualche modo “vestito” con abiti italiani. Lo fa dopo la stretta impressa dal ministro Adolfo Urso che ha chiesto a tutte le aziende di rispettare la legge sul Made in Italy che impone, come noto, di offrire indicazioni chiare ai consumatori sull'origine dei propri veicoli.

La decisione sulla 600 polacca sembra strettamente legata al caso delle 134 Fiat Topolino sequestrate a Livorno dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane proprio per avere violato la normativa del 2003. Vetture prodotte in Marocco ma con le insegne della bandiera italiana sulla fiancata. Quindi con una indicazione fuorviante, in grado di trarre in inganno. Le vetture sono ancora bloccate al porto.

Il gruppo automobilistico spiega che la scelta è stata presa in maniera autonoma e con l'obiettivo di «operare in completa e assoluta trasparenza per quel che riguarda il luogo di assemblaggio dei propri prodotti e per evitare qualsiasi malinteso in proposito».

Di fatto cede al pressing del governo che insiste per aumentare la produzione negli stabilimenti italiani. L’obiettivo è arrivare a quota un milione allo scopo di difendere la filiera dell’automotive e i posti di lavoro.

I RILIEVI

Dopo i rilievi di Urso, il gruppo guidato da Carlos Tavares era stato costretto a cambiare il nome del nuovo modello di Alfa Romeo, anch'esso prodotto in Polonia, da " Milano" a "Junior", Un nome che violava la legge sui cosiddetti prodotti "Italian sounding", ovvero quelli impropriamente presentati come italiani. Molto probabile che l’operazione trasparenza venga estesa a tutti le auto realizzate all’estero.