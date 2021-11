Sullo smart working nella pubblica amministrazione è in arrivo un tetto giornaliero alle ore in cui i dipendenti potranno essere raggiunti da remoto. Una sorta di “clausola di salvaguardia” per evitare il rischio “always on”, ossia di dover rispondere alle chiamate dall’ufficio a qualsiasi ora, escluso il riposo notturno. La novità è emersa dall’ultima bozza del contratto delle Funzioni centrali discusso ieri tra l’Aran, l’Agenzia governativa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati