Spid, ecco come cambia: quello europeo operativo in un anno. Novità anche per la Carta d'identità elettronica

Lo Spid cambia. E diventa europeo, tanto che si potrà usare oltre i confini dell'Italia. Il sistema di identità digitale è posseduto da 34 milioni di italiani e il governo sta lavorando per un a soluzione più avanzata «soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo in termini geografici, uno strumento di identità digitale da usare anche oltre i confini dell'Italia». Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo intervistato nel corso della trasmissione «Un giorno da pecora».

I tempi

Zangrillo ha sottolineato che il nuovo strumento valido a livello europeo potrebbe essere operativo in 12-15 mesi.

La Cie: le novità

Già nelle ultime settimane si era parlato di una modifica al sistema di Carta d'identità elettronica che doveva avvicinarsi proprio all'uso dello Spid come facilità.

Oggi il dipartimento per la Trasformazione digitale, il ministero dell'Interno e la Zecca dello Stato hanno comunicato che «tutti i cittadini in possesso della Cie potranno accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e dei privati semplicemente impostando on line una password e senza aver più bisogno della carta fisica a portata di mano».

Cos'è la Cie

La Carta di Identità Elettronica (Cie), il documento d'identità emesso dal Ministero dell'Interno con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato, è già nelle mani di oltre 35 milioni di italiani e consente la verifica dell'identità sia fisica che digitale del titolare. La CIE può essere rilasciata fin dalla nascita e viene utilizzata da una platea di utenti molto ampia: dai minori agli anziani fino ai cittadini stranieri residenti in Italia. La Carta d'identità Elettronica è l'identità più sicura: specifici elementi di anticontraffazione congiuntamente alla presenza di un microchip integrato, garantiscono l'autenticità dei dati del titolare al massimo livello di sicurezza.