Sparkasse lancia l'Opa su Civibank, ultima banca friulana

La Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), socia della Banca di Cividale, ultima banca friulana, con una quota del 17,09%, lancia una offerta pubblica di acquisto sul restante 82,91% di CiviBank. L'opa prevede un corrispettivo in denaro pari a 6,50 euro per azione. Il prezzo dell'offerta incorpora un premio del 22,64% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie di CiviBank rilevato in data 3 dicembre 2021 (ossia la data dell'ultima asta settimanale sull'Hi-Mtf prima del lancio dell'Offerta sulle Azioni); del 22,64% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi di riferimento delle azioni ordinarie di CiviBank degli ultimi 6 mesi precedenti al 3 dicembre 2021. Nell'operazione la Cassa di Risparmio di Bolzano è assistita da Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking, quale advisor finanziario, da Accenture, quale advisor industriale, e da Pedersoli Studio Legale e Annunziata & Conso, quali consulenti legali. Contestualmente all'opa sulle azioni, la Cassa di Risparmio di Bolzano intende promuovere anche l'offerta sui Warrant, la cui efficacia è subordinata, tra l'altro, all'avveramento della condizione trasferimento Warrant.

Sparkasse spiega

La Cassa di Risparmio di Bolzano ritiene che l'ampliamento del proprio gruppo bancario a CiviBank, naturale partner per caratteristiche e vocazione, consenta di «perseguire con la massima efficacia il disegno strategico di creare un gruppo bancario indipendente fortemente radicato nel Nord Est», si evince dal documento di offerta. L'opa è finalizzata a «perseguire un significativo miglioramento del posizionamento strategico proprio e di CiviBank, realizzando un'operazione di consolidamento in grado di posizionare il nuovo gruppo bancario come primo operatore creditizio indipendente con sede nel Nord Est collocandosi, con impieghi di circa 10 miliardi e una raccolta complessiva di oltre 15 miliardi sulla base dei dati al 30 giugno 2021, tra i primi cinque attori operanti nei territori di riferimento», evidenzia il documento d'offerta.