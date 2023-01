Sparatoria in California durante il Capodanno cinese: almeno 9 morti e diversi feriti

Sparatoria in California durante i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 9 morti oltre a numerosi feriti. Lo scrive sul suo sito web l'agenzia Associated Press citando fonti di polizia. La sparatoria è avvenuta al luna park di Monterey Park, ad una quindicina di chilometri da Los Angeles, alle 22 ora locale (le 7 italiane).

La natura di questo attacco armato non è stata ancora chiarita. Gli spari hanno colpito la folla che festeggiava il Capodanno lunare. Il numero delle vittime è stato confermato dal sergente Bob Boese, del dipartimento di polizia della Contea di Los Angeles, citato dai media americani.