Soros cede il suo impero da 25 miliardi al figlio (37enne) Alexander: «Se lo è meritato»

George Soros ha passato il testimone della sua fondazione da 25 miliardi di dollari al figlio 37enne Alexander.

Soros passa il testimone al figlio

«Se lo è guadagnato», ha detto il 92enne Soros, la cui fortuna personale è valutata attorno ai 6,7 miliardi di dollari. Alexander ha dichiarato in un'intervista al Wall Street Journal di essere «più politico» di suo padre, che comunque è stato uno dei più grandi donatori del partito democratico della storia Usa, e ha annunciato di voler impegnarsi nella difesa dei diritto al voto e all'aborto negli Stati Uniti. Di recente ha avuto incontri con funzionari dell'amministrazione Biden, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Le prospettive e il rischio Trump

Il nuovo presidente di Open Society ha anche detto di essere preoccupato dalla prospettiva del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, lasciando intendere che la fondazione avrà un ruolo finanziario significativo nella corsa presidenziale del 2024. Fan dell'hip hop e tifoso dei New York Jets, la sua nomina è arrivata a sorpresa al posto di quella di un altro figlio di Soros, Johnatan, 52enne avvocato e finanziere considerato l'erede. Fino a qualche anno fa di Alex si parlava solo suoi giornali di gossip per lo stile di vita scapestrato tra «modelle feste e amici dell'Nba», come scriveva il tabloid Daily Mail.