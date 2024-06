Sale da 460 a 500 euro l'importo della social card "Dedicata a te" per le famiglie con redditi bassi e figli a carico. La card vale per l'acquisto di beni alimentari e non solo. La distribuzione da settembre.

Social card sale a 500 euro

Queste le anticipazioni della nuova edizione della misura che viene presentata questa mattina dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e in videocollegamento il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, alla presenza del viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Cos'è e chi ne ha diritto

La social card è riservata ai nuclei familiare con un Isee fino a 15mila euro. Le persone coinvolte non dovranno fare domanda: saranno individuate dall'Inps sulla base della dichiarazioni dei redditi e gli arriverà un sms dai Comuni. Poi potranno ritirare la carta all’ufficio postale a loro più vicino. Le operazioni si dovrebbero concludere entro l’estate.

Cosa si può comprare

Come nella precedente edizione ecco l'elenco dei prodotti acquistabili.

• carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

• pescato fresco

• latte e suoi derivati

• uova

• oli d'oliva e di semi

• prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

• paste alimentari

• riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

• farine di cereali

• ortaggi freschi, lavorati

• pomodori pelati e conserve di pomodori

• legumi • semi e frutti oleosi

• frutta di qualunque tipologia

• alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

• lieviti naturali

• miele naturale

• zuccheri

• cacao in polvere

• cioccolato

• acque minerali

• aceto di vino

• caffè, tè, camomilla

Cosa non si può comprare

Non si possono acquistare con la Carta "Dedicata a te" alcolici, farmaci e alcuni prodotti come aceto balsamico e marmellata.

Dove si può usare

Puoi utilizzare la Carta nei supermercati e nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i requisiti previsti dal Ministero.​ Sono, comunque, supermercati che hanno stipulato una convezione con Il Ministero. Si trovano qui.

Dove può essere ritirata la carta?