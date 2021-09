Statali, Brunetta: meno smart working, sempre più lavoro in presenza

I lavoratori della Pubblica Amministrazione torneranno a lavorare sempre più in presenza. Lo ha detto il Ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a Brindisi con Forza Italia Puglia.



"Lo smart working - ha spiegato Brunetta - è stata una grande innovazione organizzativa del lavoro durante la pandemia, ma adesso il Paese sta crescendo al 6% e il 6% è boom economico". Questo boom, secondo Brunetta, è legato anche al superbonus 110% "ed è in corso un boom di domande, ma chi lavorera' quelle domande? Lo faranno i lavoratori bravissimi da remoto? No, perchè ci vuole il front office e il back office dentro la casa comunale. Ripresa della scuola e "subito dopo lavoro in presenza, soprattutto per la Pubblica amministrazione" con un "ritorno alla normalità".



Quanto al vaccino, per il Ministro è "un atto di civiltà, di responsabilità e intelligenza. Tutta l'Italia va vaccinata nel più breve tempo possibile. Lo stiamo facendo, con il generale Figliuolo abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, manca ancora l'ultimo miglio, gli ultimi 4 o 5 milioni di vaccinazioni per raggiungere l'immunità di sistema".



"Adesso con la riapertura della scuola il Paese ricomincia a trovare una sua normalità, soprattutto nel funzionamento della vita delle famiglie, perchè si portano i bambini a scuola e, portando i bambini a scuola, si va a lavorare. Penso che con la Pubblica amministrazione noi daremo un altro esempio di grande responsabilità", ha concluso.