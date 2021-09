Smart working, scatta sos per bar e ristoranti: con 5 mln di persone a casa azzeramento pause pranzo

Lo smart working ha i suoi vantaggi, ma non per tutti. Allarme smart working in bar, pub, ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi a causa dell'azzeramento delle pause pranzo; questo dopo un«estate in zona bianca che ha determinato un significativo incremento degli incassi per la ristorazione pari a 20 miliardi di euro. Ad evidenziarlo è la Coldiretti, nel sottolineare che a lavorare da casa sono 5 milioni di persone collegate all'ufficio dalla cucina, dal salotto, dallo studio o dalla camera da letto; una situazione che colpisce soprattutto i locali in città con forte presenza di uffici. Dopo gli importanti segnali di ripresa, questo contesto rischia di avere un pesante impatto a cascata sul sistema agroalimentare nazionale, con oltre un milione di chili di vino e cibi invenduti dall'inizio della pandemia, secondo la Coldiretti.

Per mangiare fuori casa è destinato oltre 1/3 del totale della spesa alimentare delle famiglie, con una tendenza all'aumento che non si è mai arrestata prima dell'emergenza Covid che nel 2020 ha provocato un crollo del 48% nel fatturato della ristorazione. Ma dopo lockdown, coprifuoco e limitazioni nei posti a sedere si è rimesso in moto un sistema, anche con il green pass, che complessivamente coinvolge 360 mila locali della ristorazione, 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 4 milioni di posti di lavoro.