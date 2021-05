Smart working prorogato fino al 31 dicembre per i dipendenti delle aziende private. Le norme che regolano il lavoro agile da quando è scoppiata l'emergenza Covid, attualmente in vigore fino al 31 luglio prossimo dopo varie proroghe varate nel corso degli ultimi mesi, saranno estese ancora per tutto il 2021. L'estensione avverrà con un emendamento al decreto Riaperture, attualmente in fase di conversione alla Camera, concordato dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati