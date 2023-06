Smart working, proroga per fragili e genitori nel privato fino al 31 dicembre: cosa cambia nel dl lavoro

Lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni solo nel settore privato.

Assegno inclusione, fringe benefit, smart working: tutte le novità del decreto lavoro, dalle badanti ai contratti a termine

I nodi

La commissione Affari sociali del Senato si è riaggiornata a martedì alle 11.30 per concludere le votazioni sugli emendamenti al decreto lavoro. I nodi che restano da sciogliere sono: la possibilità di prorogare lo smart working anche per il pubblico impiego, la possibile esenzione dei fringe benefit anche dagli oneri contributivi e la decontribuzione per le assunzioni delle badanti, su cui si attende il parere della commissione Bilancio. Al termine dell'esame del provvedimento la commissione voterà il mandato al relatore, mentre l'arrivo in Aula del decreto è previsto per mercoledì 14 giugno.