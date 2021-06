Scuola, supplenze ed assunzioni entro fine agosto. Bianchi: «Un miliardo per il rientro»

Arriveranno assunzioni, assegnazioni provvisorie e supplenze. Il tutto entro la fine di agosto. Ne è sicuro il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che nel question time chiarito che gli istituti potranno accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti: «Col Cts si sta verificando la possibilità di incrementare il coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici. Inoltre con il Sostegni bis si avranno assunzioni, assegnazioni provvisorie e supplenze entro fine agosto, una accelerazione per giungere ad un quadro definitivo per l’avvio dell’anno scolastico già da inizio settembre».

Un miliardo per il rientro a settembre

Con il "Sostegni bis" le scuole statali potranno contare su 350 milioni per le misure necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Altri 50 milioni sono stati dedicati alle paritarie. Gli Enti locali invece disporranno di 70 milioni per l'affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di aule. In più, il "sostegni bis" ha stanziato anche 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico e le scuole potranno accedere al fondo di 50 milioni per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale e degli studenti.