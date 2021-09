Fiere, domani apre le porte il Salone del Mobile. Sangalli: «Primo passo della nuova normalità»

Tutto pronto per l'apertura delle porte del salone del Mobile. Il Supersalone del Mobile, che aprirà domani, «è il primo passo del ritorno di Milano alla nuova normalità» secondo Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. «I dati relativi a imprese e export dimostrano la forza del nostro tessuto imprenditoriale capace di trainare ancora una volta la ripresa del sistema Paese», ha aggiunto. L'elaborazione dei dati del Registro imprese al 31 giugno 2021 elaborati dall'Ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi evidenziano che a livello nazionale, Milano si conferma la capitale del design (con più di 2.100 imprese), primato per Monza e Brianza nella produzione di mobili (1.400 imprese). E questo anche se c'è stata una leggera flessione del numero di imprese. Per la filiera, che nel territorio di Milano Monza Brianza Lodi nel 2019 aveva un fatturato superiore ai 9,4 miliardi, l' analisi congiunturale del secondo trimestre, per la Camera di commercio, presenta «incoraggianti segni di ripresa».

This morning the Archbishop of Milan Monsignor Mario Enrico Delpini visited our pavilions of #supersalone21 and gave his blessing pic.twitter.com/o75LJs3Q7i — Salone del Mobile (@iSaloniofficial) September 4, 2021

A livello regionale, le imprese della manifattura del legno arredo, rispetto al periodo pre-Covid del 2019, fanno registrare un aumento del fatturato di +29,9% e di +10,6% per la produzione, performance che superano la media (rispettivamente +18,3 e +9,3%). E questo anche se c'è stata una diminuzione del numero di imprese: in un anno le aziende attive a Milano Monza Brianza Lodi nell'industria del legno sono infatti diminuite del 4,7%, -3,5% per la fabbricazione di mobili. Ma se il commercio è in lieve difficoltà (-0,4%), sono le attività del design che, in aumento del +2,8%, trainano i dati del comparto. Bene anche l'export che, nel secondo trimestre per l'area di Milano Monza Brianza Lodi vale 356 milioni di euro, di cui il 90% ha origine dalla fabbricazione di mobili e il restante 10% dall'industria del legno. Si tratta di circa la metà del totale delle esportazioni lombarde di questi prodotti, con un +13,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «Il Supersalone riapre la stagione dei grandi eventi e sarà una grande opportunità per il rilancio dell'immagine di Milano a livello internazionale - ha concluso Sangalli - Un tema centrale su cui come Camera di commercio stiamo investendo insieme al Comune di Milano attraverso Yes Milano l'agenzia di marketing della città».