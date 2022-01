Saldi invernali 2022, quando cominciano: ecco il calendario regione per regione

Partono i saldi invernali, con Sicilia e Basilicata a fare da apripista. Scattano infatti domani nelle due regioni le vendite di fine stagione; il giorno successivo sarà la volta della Valle d'Aosta, mentre da mercoledì 5 gennaio la stagione degli acquisti a prezzi scontati partirà in tutte le altre Regioni. Le vendite promozionali hanno durate diverse a seconda delle Regioni. Ecco di seguito il calendario.

Saldi invernali 2022, il calendario regione per regione

Abruzzo, dal 05.01.2022 per 60 gg.

Basilicata, dal 02.01.2022 - 02.03.2022

Calabria, dal 05.01.2022 - 06.03.2022

Campania, dal 05.01.2022 - 01.03.2022

Emilia Romagna, dal 05.01.2022 per 60 gg.

Friuli Venezia Giulia, dal 05.01.2022 - 31.03.2022

Lazio, dal 05.01.2022 per 6 sett.

Liguria, dal 05.01.2022 - 18.02.2022 (45 gg.)

Lombardia, dal 05.01.2022 - 05.03.2022 (60 gg.)

Marche, dal 05.01.2022 - 01.03.2022

Molise, dal 05.01.2022 per 60 gg.

Piemonte, dal 05.01.2022 per 8 sett.

Puglia, dal 05.01.2022 - 28.02.2022

Sardegna, dal 05.01.2022 per 60 gg.

Sicilia, dal 02.01.2022 - 15.03.2022

Toscana, dal 05.01.2022 per 60 gg.

Umbria, dal 05.01.2022 per 60 gg.

Valle d'Aosta, dal 03.01.2022 per 60 gg.

Veneto, dal 05.01.2022 - 28.02.2022

Trento e Provincia per 60 gg. I commercianti decidono liberamente i periodi.

Alto Adige, dal 08.01.2022 - 05.02.2022 nella maggior parte dei Comuni dei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta; 05.03 -02.04.2022 per Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara; 05.03 - 02.04.2022 a Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.