Ryanair, traffico ridotto dell'81% e perdita di 815 milioni di euro. Ma da aprile c'è una ripresa

La pandemia si abbatte sui conti di Ryanair e la compagnia aerea chiude l'anno con una perdita di 815 milioni di euro. Le misure di contenimento dei contagi da covid-19 hanno provocato un crollo del traffico dell'81% con i passeggeri scesi a 17,5 milioni rispetto ai 149 milioni dell'anno precedente. La compagnia aerea, pur non fornendo stime per il prossimo esercizio finanziario, vede comunque una ripresa con le prenotazioni che da aprile sono triplicate. L'anno scorso il bilancio di Ryanair si era chiuso con un utile pari a 1 miliardo di euro e con tutti gli indicatori in positivo.

L'anno 2020-2021 viene invece definito da Ryanair come il «più impegnativo» di tutti i suoi 35 anni di storia con ricavi precipitati a 1,64 miliardi (-81%) ed un significativo taglio dei costi che hanno portato alla chiusura di tre basi e al taglio dei voli invernali. Ora però è tempo di guardare avanti, anche se la visibilità per l'esercizio rimane «vicina allo zero», rendendo impossibile fornire una guidance. La società intravede un consistente rimbalzo delle richieste di viaggi, con una forte ripresa nella seconda metà dell'anno. Le prenotazioni di Ryanair hanno avuto un balzo a 1,5 milioni a settimana dall'1 aprile, stimolate dalla riapertura dei viaggi di piacere in Gran Bretagna. Le previsioni per il traffico rientrano in una forchetta da 80 milioni a 120 milioni di passeggeri nel prossimo anno finanziario che termina a marzo 2022.

«Siamo cauti nelle nostre prospettive», ha detto il direttore finanziario Neil Sorahan perchè prima di tutto «si tratta di far tornare la fiducia tra le persone». Ryanair ha intanto avviato trattative con alcuni aeroporti in Italia, Spagna, Svezia e dell'Europa centrale e orientale per l'aggiunta di ulteriori voli anche se la «confusione che circonda la consegna dei primi 737 Max da Boeing sta avendo un impatto sulla compagnia» ammette Michael ÒLeary, amministratore delegato. A fine maggio, infatti, la flotta di Ryanair avrebbe dovuto includere 14 nuovi modelli del Max ma nessuno di questi è stato ancora consegnato.

Con l'inizio della ripresa dei viaggi la compagnia irlandese si aspetta di operare al 60%-70% dei normali livelli estivi. Le prove scientifiche confermano che i «vaccini sono efficaci contro la variante indiana, ma che ha un più alto tasso di diffusione. Spero che l'Italia e la Grecia saranno aggiunte a una lista verde esente da quarantena, seguite dalla Spagna all'inizio di giugno», aggiunge ÒLeary. Si mostra cauto il diretto finanziario, Neil Sorahn, il quale ricorda come sia necessaria la «fiducia tra le persone per consentire di tornare a viaggiare in normalità».