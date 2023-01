Russia e Iran hanno deciso di integrare i loro sistemi bancari per aggirare il sistema di pagamenti internazionali Swift, da cui entrambi i Paesi sono stati banditi. Lo rivela Reuters, spiegando che l'accordo fra le due banche centrali è stato siglato in giornata. La notizia è stata confermata da diversi funzionari iraniani, mentre Mosca per ora non ha ancora commentato il patto.

L'accordo fra Mosca e Teheran per aggirare Swift

Il nuovo sistema di comunicazione forgiato da Iran e Russia, denominato System for Financial Electronic Messaging (Sepam), permetterà ai due Paesi di effettuare transazioni finanziarie senza ricorrere a Swift. Sepam collegherà circa 700 banche russe e 106 banche straniere di altri 13 Paesi con quelle iraniane. Mosca punta a utilizzare questo nuovo canale per aumentare il volume degli scambi con l'Iran a 10 miliardi di dollari l'anno. Le due banche prevedono inoltre di lavorare con l'Iran per sviluppare una criptovaluta supportata dall'oro per sfidare il dollaro Usa. Mohsem Karimi, vice-governatore della banca centrale iraniana, ha dichiarato a un'agenzia di stampa locale: «Le nostre banche non hanno più bisogno di usare Swift, così come quelle russe».

Le banche iraniane sono state bandite da Swift nel 2018, quando gli Stati Uniti ripristinarono le sanzioni contro l'Iran dopo l'uscita di quest'ultimo dallo storico accordo sul nucleare. Lo scorso anno la stessa sorte è toccata anche ad alcune banche russe, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

I danni all'economia di Russia e Iran

L'esclusione da Swift ha comportato gravi conseguenze per i sistemi bancari di entrambi i Paesi, poiché la rete di messaggistica con sede in Belgio è fondamentale per facilitare le transazioni finanziarie tra banche. Swift collega oltre 11.000 istituzioni finanziarie in oltre 200 paesi, inviando in media 42 milioni di messaggi al giorno. Il divieto blocca efficacemente la Russia e l'Iran dall'utilizzare le loro riserve di valuta estera, rendendo difficile finanziare le rispettive economie.