Ristoranti, 6 italiani su 10 a cena fuori nel weekend: boccata d'ossigeno per l'agroalimentare

La riapertura dei ristoranti costituisce una boccata d'ossigeno per tutto il settore dell'agroalimentare. Nel weekend il 62,5% degli italiani è a caccia di un tavolo per cena in trattorie, pizzerie e agriturismi. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Fipe nel primo fine settimana di riapertura dei 360 mila locali presenti in Italia sia all'aperto che al chiuso. Un'opportunità colta soprattutto dai 9 milioni che hanno scelto la festa della Repubblica del 2 giugno per una breve vacanza.

APPROFONDIMENTI I DATI Sempre meno pasti fuori casa: come lo smart working ha cambiato le... GLI INVESTIMENTI Azioni indicizzate, ecco come vaccinarsi dal virus inflazione: i... I CONSIGLI Dieta sana e sostenibile: ecco gli alimenti calcolati dall'indice... I DATI Etichette, italiani attenti e informati: contano più di marca...

Dieta, 10 cibi per dimagrire velocemente: gli alimenti brucia calorie in vista dell'estate

Le riaperture, fa notare la Coldiretti, rappresentano soprattutto un' importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione che si classificano tra le più colpite dalle misure restrittive che hanno quasi dimezzato il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro A beneficiare delle riaperture è tutto il settore dell'agroalimentare, ma anche le piccoli produzioni di nicchia custodite dagli agricoltori la cui sopravvivenza è determinata proprio dalla ripresa del turismo e della ristorazione. Si tratta di un tesoro di 5.266 prodotti alimentari tradizionali unici al mondo legati alla storia e all'economia dei territori, simbolo della grande creatività.

Sempre meno pasti fuori casa: come lo smart working ha cambiato le abitudini degli italiani