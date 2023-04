Riscatto laurea ordinario o agevolato? Differenze, a chi conviene e come calcolare l'importo

Quale riscatto della laurea conviene? Ordinario oppure agevolato? L'obiettivo è sempre lo stesso: anticipare l'età di uscita dal mondo del lavoro e aumentare l'importo dell'assegno. Con il riscatto, il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto del tempo in cui si collocano i periodi al centro del riscatto. C’è poi il riscatto agevolato che per il 2023. Quanto costa? 5.776 euro l’anno, rispetto ai 5.360 del 2022.

Riscatto laurea agevolato, chi può fare domanda, come presentarla e quanto costa: la guida completa

Le differenza tra riscatto agevolato e ordinario

A seconda dell'età, c'è un riscatto della laurea diverso.

Sistema di riscatto con la riserva matematica, per gli anni fino al 1995

Calcolo a percentuale (33% dello stipendio annuo), per gli anni dal 1996

Riscatto agevolato per gli anni dal 1996 - che ha un costo minore - che prende come riferimento il minimale retributivo imponibile della gestione artigiani e commercianti, 5.700 euro l'anno circa per il 2023.

Con il riscatto agevolato, si guadagnano anni come per gli altri riscatti. Ma bisogna sottolineare che l'impatto sulla pensione futura sarà minore.

Come sapere se conviene?

Si può utilizzare un il simulatore online dell'Inps, consultare i patronati del lavoro oppure rivolgersi alla consulenza del lavoro privata (che, però, ha costi più elevati).

C'è un limite di età per usufruire del riscatto agevolato?

Si possono riscattare solo gli anni successivi al 1996. Ma c'è un'opzione che permette di riscattare anche gli anni prima 1996 ma in questo caso bisogna passare per intero al sistema di calcolo contributivo, lasciando quello misto

Quando conviene il riscatto della laurea?

Dipende se si vuole riscattare per anticipare la pensione o per aumentare l'importo, o per raggiungere entrambi gli obiettivi. Quindi? Con il sistema della riserva matematica, per gli anni ante 96, il peso è maggiore più si attende. Perché? Questo metodo tiene conto di età e retribuzione. Con il metodo di calcolo dal 96 in poi il sistema ordinario è legato alla retribuzione degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda del riscatto. La terza soluzione? Il riscatto agevolato: molto vantaggioso in termini di costi, ma ha beneficio meno evidente sull'importo dell'assegno della pensione.

Per un neolaureato conviene?

Molto dipende dalla carriera che il neolaureato avrà. Ma anche l'aspetto fiscale, cioè la deducibilità dell'importo pagato dalle tasse. Si può definire una scommesse, perché il neolaureato può decidere di riscattare due anni, perché 3 li ottiene già con le regole della pensione anticipata