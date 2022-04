Riforma dell’Onu, la Turchia apre le discussioni a Roma

ROMA “La riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: un nuovo approccio alla ricostruzione dell’ordine internazionale”. È il tema della tavola rotonda, organizzata dalla Direzione della comunicazione della Turchia, che si è tenuta ieri a Roma e alla quale hanno partecipato ambasciatori, docenti ed esperti internazionali. Per l’occasione, il vice direttore della Comunicazione del governo turco, Çagatay Özdemir, è venuto in visita nella sede del Messaggero, dove ha incontrato il direttore MassimoMartinelli. Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il consigliere dell’ambasciata di Turchia a Roma, Murat Pazarbasi, sì è parlato appunto del progetto di riforma delle Nazioni Unite negli aspetti, quanto mai attuali, relativi al Consiglio di sicurezza e al diritto di veto. Sul tavolo anche gli sforzi di mediazione tra le parti messi in campo dalla Turchia nella guerra tra Russia ed Ucraina, la questione delle sanzioni e l’emergenza legata ai flussi dimigranti.