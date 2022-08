Regno Unito, anche la ministra degli Esteri Liz Truss si candita a guidare il governo

(Teleborsa) - La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha annunciato la propria candidatura alla successione a Boris Johnson alla guida del governo. Truss ha promesso che taglierà l'imposta sulle società: "Non è giusto aumentare le tasse adesso. Vorrei invertire l'aumento della previdenza sociale, assicurarmi di mantenere competitiva l'imposta sulle società in modo da poter attrarre affari e investimenti in Gran Bretagna".

"Farò crescere il settore privato più velocemente del settore pubblico, con un piano a lungo termine per ridurre le dimensioni dello Stato e il carico fiscale", ha aggiunto nel suo editoriale sul Telegraph, assicurando che "i tempi sono duri, ma con la giusta azione economica e il giusto piano ci rimetteremo rapidamente in carreggiata". "Respingo le voci del declino e credo fermamente che i nostri giorni migliori ci attendono".

