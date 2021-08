Lombardia, dalla regione 48 mln a imprese agricole: firmato il decreto regionale sulla misura 4.1 del Piano di sviluppo rurale

Dalla Regione Lombardia arriveranno 48 milioni di euro per 175 imprese agricole. È stato infatti firmato il decreto regionale sulla misura 4.1 del Piano di sviluppo rurale, con il quale è stato approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento. «Gli imprenditori agricoli lombardi vogliono investire per far correre l'economia. Oggi mettiamo in circolo altri 48 milioni di euro - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi -: intendiamo stimolare la competitività delle nostre aziende, cofinanziando investimenti legati alla realizzazione di opere e impianti o all'acquisto di nuove apparecchiature».

Con la misura 4.1 nel marzo dell'anno scorso la Regione «aveva garantito 151 milioni di euro a 371 aziende agricole lombarde - ha proseguito -. Ora con altri 48 milioni di euro andiamo ad ammettere a finanziamento altre 175 imprese. Una eccezionale iniezione di liquidità all'agricoltura lombarda. A settembre ci sarà poi la nuova 4.1 con semplificazioni burocratiche legate all'accorciamento della fase istruttoria e una doppia graduatoria per favorire gli investimenti strutturali sia in ambito zootecnico che in altri settori».