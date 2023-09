Reddito di cittadinanza, dagli ex percettori solo 40 mila domande per il nuovo sostegno

Nessuna corsa per il post Reddito di cittadinanza.

La platea

Una platea potenziale (dopo i circa 150mila interessati dallo stop a fine luglio e i 30mila a fine agosto) destinata ad allargarsi: per domani è atteso il nuovo invio dei messaggi da parte dell'Inps alle ulteriori famiglie - che sono senza minori, disabili o over 60 - che a fine settembre terminano i sette mesi del beneficio nel 2023. Secondo le ultime stime dell'Istituto fatte ad agosto, la comunicazione dovrebbe ora riguardare altri 17mila nuclei. «Evidentemente stanno facendo anche altre considerazioni», dice la ministra rispetto agli «ex Redditisti» sottolineando che il resto delle 70mila domande acquisite finora dalla piattaforma «è invece di persone che non percepivano il Reddito di cittadinanza ma che hanno creduto in questo strumento per cercare una nuova possibilità».

A chi è rivolto

Il Supporto è rivolto ai soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni, con un valore Isee familiare non superiore a 6mila euro annui. Sulla piattaforma sono presenti oltre 700mila posti per i corsi di formazione, 100mila per progetti utili alla collettività e circa 70mila offerte di lavoro. Calderone nega che vi siano ritardi sulla partenza effettiva dei corsi, spiegando che il lavoro va avanti a stretto contatto con le Regioni, e racconta che poco prima del lancio il primo settembre le strutture del ministero e dell'Inps hanno subito «un grosso attacco» informatico: «Eravamo pronti, siamo riusciti a contrastarlo e a partire». Intervendo all'iniziativa della Cisl, «Per un lavoro a misura della persona», la ministra apre anche alla proposta lanciata dal sindacato di via Po di rimodulare il contributo dovuto dal datore di lavoro in modo inversamente proporzionale alla durata dei contratti: «Farò una riflessione attenta», perché «è giusto» che il contratto di breve durata, salvo i casi di stagionalità, «possa avere un diverso trattamento», risponde Calderone. «C'è da incentivare il lavoro a tempo indeterminato, facendo pagare di più quello a termine», rimarca il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Resta aperto il capitolo pensioni: dopo la Nadef, «ci sarà un altro incontro con le parti sociali», assicura, rimarcando che le misure «ovviamente terranno conto dei vincoli di bilancio e della disponibilità di risorse». E poi proprio al leader della Cisl si rivolge direttamente apprezzando «la strada scelta, responsabile e dialogante».