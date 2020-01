Redditi, Eurostat: cresce divario tra ricchi e poveri in Italia

(Teleborsa) - E' decisamente un triste primato quello che il rapporto Eurostat consegna all'Italia, il peggiore tra gli Stati europei più popolosi per differenza di reddito tra ricchi e poveri.



Nel nostro Paese, infatti, il 20% più ricco della popolazione ha entrate di 6 volte superiori del 20% più povero. Una notizia a dir poco preoccupante, anche in considerazione del fatto che nell'ultimo decennio la forbice si è allargata: la differenza era di 5,21 volte nel 2008, è diventata di 6,09 volte nel 2018. Germania a 5,07, Francia a 4,23, Regno Unito a 5,95 e Spagna a 6,03 in netto calo sull'anno precedente.



Dal Rapporto emerge anche una differenza tra il Nord e il Sud. Il minor divario tra ricchi e poveri si registra in Regioni come Friuli Venezia Giulia (4,1) e Provincia di Bolzano (4), mentre la forbice tocca punte record in Campania e Sicilia dove il 20% benestante ha un reddito 7,4 volte superiore al quintile più disagiato. © RIPRODUZIONE RISERVATA