Recovery, Ue stacca il primo assegno alla Spagna: 9 mld per transizione verde e digitalizzazione

L'Unione europea stacca il primo assegno alla Spagna. La Commissione europea ha erogato ieri alla Spagna 9 miliardi di euro in prefinanziamento, pari al 13% della dotazione finanziaria del paese nell'ambito del Recovery and Resilience Facility. Il pagamento della prima rata contribuirà a dare il via all'attuazione degli investimenti fondamentali e delle misure di riforma delineate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza della Spagna.

Today's disbursement of #NextGenerationEU funds launches the implementation of Spain's recovery and resilience plan.

The ambitious plan will provide a crucial push to make the #EUGreenDeal a reality, further digitalise the economy & make 🇪🇸 more resilient than ever. pic.twitter.com/PudeCm5kxS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2021