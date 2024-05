Il prezzo del rame tocca il massimo storico dopo mesi di tensione sui mercati delle materie prime. Sulla piazza di Londra le quotazioni hanno superato per la prima volta oggi la soglia di 11.000 dollari a tonnellata, segnando un rialzo del 4%. A spingere i prezzi al rialzo è il timore di una prossima carenza del metallo, richiestissimo per la transizione verde sia dalle industrie automobilistiche che da quelle delle rinnovabili.

I rialzi

Le Borse europee si muovono in rialzo (Francoforte +0,33%, Parigi +0,37%, Londra (+0,3%) con l'eccezione di Milano (-1%) su cui pesa lo stacco delle cedole di 21 big. La lente della giornata è al Medio Oriente dopo l'incidente in elicottero in cui hanno perso la vita il presidente iraniano Raisi e il ministro degli esteri. Sul fronte macro l'agenda guarda, soprattutto, a giovedì con una serie di Pmi da Europa e Stati Uniti. Sempre monitorate le banche centrali con diversi interventi questa settimana, tra cui domani quello della presidente della Bce, Christine Lagarde. L'indice d'area del Vecchio Continente segna un marginale +0,15% con l'energia in evidenza spinta dal petrolio in leggero rialzo (wti a 80 dollari, +0,17% e brent sopra 84 dollari, +0,35% ) e lo scatto del prezzo del gas che sale del 3% avvicinandosi a 32 euro al megawattora. Tra le materie prime il rame sale ai massimi storici oltre 11mila dollari a tonnellata. Lo spread tra Btp e Bund resta piatto a 129 punti e anche il rendimento del decennale italiano è poco mosso al 3,81%. Anche sul fronte dei cambi l'euro è stabile e passa di mano a 1,0874 dollari.