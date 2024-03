Rai cerca nuovi membri del cda, pubblicato il bando. Chi può candidarsi (e chi no): requisiti e come fare domanda

Rai. AAA candidati membri del Cda della televisione pubblica italiana cercansi. È stato pubblicato oggi sui siti internet della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Rai, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai.

Fiorello e il fuorionda del Tg2 sulla figlia. Lo showman "assolve" il giornalista

Le candidature

I candidati, nell’inviare la propria candidatura, devono allegare i seguenti documenti:

un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti

una dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di ineleggibilità o decadenza

copia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati, avverte il bando, «sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati e che a tale riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione».

Chi può candidarsi?

La normativa impone che possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti che hanno i requisiti per la nomina a giudice costituzionale o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.

Nel caso in cui siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

Chi non può candidarsi

Sono esclusi dalla possibili di accedere alla nomina (e, se nominati, decadono dall'ufficio), coloro i quali si trovino in una delle seguenti situazioni: