Quattordicesima o “premio feriale”. L'erogazione di una ulteriore mensilità, oltre alla tredicesima, è prevista da alcuni contratti collettivi. Erogazione che avviene tra giugno e luglio.

La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”. compensi che in sostanza hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga. L'ammontare della dell’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento sono generalmente regolamentati dalla contrattazione collettiva. In assenza di precisa regolamentazione del Ccnl applicato, vigono alcune regole generali.

Le regole

Per stabilire l’ammontare della quattordicesima, di solito il Ccnl fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. La retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di giugno.

Per calcolare quanto vale la mensilità aggiuntiva, quindi, si prendono in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di "obbligatorietà, continuità e determinatezza". Esclusi quindi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli Anf (ossia assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per gli straordinari.

Chi e quando si matura

Il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non coincide con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo. Chi ha prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà dunque diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.

In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.

Come si calcola

Alcune semplice regole per calcolare a quanto ammonterà la 14esima che si sta per ricevere. Occorre moltiplicare l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso. Il prodotto poi si divide per 12, ossia il numero di mensilità

Occorre tenere presente che vanno considerati come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati).