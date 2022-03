Prezzo benzina, Cingolani: «Aumenti immotivati, colossale truffa. Bisogna stabilire un tetto massimo»

«Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi», «una colossale truSffa a spese delle imprese e dei cittadini». Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a Sky Tg 24.

Benzina, Codacons: a un passo da 2,3 euro al litro per servito, listini fuori controllo

«Stabilire tetto massimo»

«È necessario stabilire prezzo massimo oltre il quale gli operatori europei non possono andare, è fondamentale. Chiunque esporta gas non può fare i conti senza l'Europa - ha aggiunto - serve un tetto massimo per il prezzo del gas, un costo appetibile da non affossare il mercato; si può discutere intorno ad una cifra di 80 euro megawatt/ora che è già il doppio di quanto pagavamo un anno fa». lo ha detto il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani a Sky Tg 24 sottolineando che se lo fa uno stato da solo è un mercato troppo piccolo; se lo fa la Ue no .«E se fisso il prezzo del gas, fisso anche il prezzo per l' energia elettrica».

«L'Italia sta pagando errori storici come paese per non aver diversificato la nostra produzione energetica- ha spiegato Cingolani- i nostri compagni Ue non si sono fermati come noi a gas e a poche rinnovabili. Anche con una spinta ambientalista falsa abbiamo ridotto la produzione di gas nazionale ma abbiamo continuato a consumarne. Ora dobbiamo diversificar e recuperare rapidamente il terreno perduto prendendo gas da altre regioni. Dopodichè serve una misura drastica», ha detto spiegando che l'Europa sta lavorando a Repower Eu un pacchetto che prevede diverse misure: dagli extraprofitti a diverse misure fiscali.