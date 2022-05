Prezzo benzina continua a salire: verde vicina a 1,89 euro al litro. Scende il gasolio

Mentre i prezzi del gasolio scendono quelli della benzina continuano a salire. La verde è vicina a 1,89 euro/litro in media nazionale in modalità self service, ben oltre i 2 euro/litro in servito. Diesel rispettivamente a 1,83 e 1,96 euro/litro. Quotazioni internazionali in forte rialzo. Brent a 110 dollari al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo anche un rialzo di un cent/litro sulla benzina.

APPROFONDIMENTI IN SALITA Carburanti, sale ancora il prezzo della benzina: in modalità...

Carburanti, sale ancora il prezzo della benzina: in modalità self cresce a 1,856 euro/litro. Diesel self va a 1,837 euro/litro

Benzina, al self sale a 1,838 euro al litro. In calo invece il prezzo del diesel

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,886 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,878), diesel a 1,826 euro/litro (-10, compagnie 1,831, pompe bianche 1,814). Benzina servito a 2,013 euro/litro (+6, compagnie 2,054, pompe bianche 1,933), diesel a 1,958 euro/litro (-14, compagnie 2,003, pompe bianche 1,871). Gpl servito a 0,835 euro/litro (-2, compagnie 0,842, pompe bianche 0,826), metano servito a 1,861 euro/kg (-10, compagnie 1,925, pompe bianche 1,810), Gnl 2,094 euro/kg (-2, compagnie 2,113 euro/kg, pompe bianche 2,078 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,949 euro/litro (servito 2,165), gasolio self service 1,908 euro/litro (servito 2,142), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,263 euro/kg, Gnl 2,092 euro/kg.