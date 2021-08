Portavoce Boris Johnson, diesel meglio dell'elettrica. Allegra Stratton: «Ricarica richiede troppo tempo»

LONDRA - “L’auto diesel mi si addice meglio dell’elettrica”. Con questa affermazione, fatta in una intervista a Times Radio, Allegra Stratton portavoce per il clima del primo ministro Boris Johnson, ha messo in agitazione gli ambienti favorevoli alla transizione della mobilità, e in imbarazzo il Governo britannico. Già addetta stampa del primo ministro, la Stratton - che vive nel nord di Londra - ha spiegato di aver dovuto programmare una serie di viaggi per andare a trovare i parenti anziani: il padre nel sud della Scozia, la madre nel Gloucestershire, la nonna nel nord del Galles e i suoceri nel Lake District in Cumbia, cioè nel nord ovest del Paese. E di aver valutato che per coprire queste distanze (da 300 a 400 km) sarebbe stato necessario con una auto elettrica un tempo superiore rispetto alla Golf Turbodiesel di ‘terza mano’ che è nella sua attuale disponibilità. “Sono tutti viaggi che richiederebbero almeno una sosta abbastanza lunga per ricaricare” - ha detto la Stratton - aggiungendo che un’auto elettrica “diventerebbe un’opzione più praticabile se i tempi di sosta per la ricarica migliorassero così tanto da fare il pieno di energia in mezz’ora”.