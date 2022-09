Porsche, boom di domande per IPO. Volkswagen è già oltre l’offerta per coprire i 9,4 miliardi di euro

WOLFSBURG - L’IPO di Porsche fa boom. Volkswagen, secondo i dati di Bloomberg, ha già raccolto richieste degli investitori più che sufficienti per coprire i 9,4 miliardi di euro dell’offerta pubblica iniziale del suo produttore di auto sportive. Il portafoglio ordini, aperto solo martedì mattina, è stato coperto più volte in tutta la fascia di prezzo da 76,50 euro a 82,50 euro. Quattro investitori fondamentali - Qatar Investment Authority, il fondo sovrano norvegese, T. Rowe Price e ADQ - si sono impegnati per 3,7 miliardi di euro.