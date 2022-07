A cinque giorni dall’avvio della campagna di raccolta del pomodoro da industria, sono scontenti tutti. I produttori agricoli vedono vanificati gli aumenti di prezzo strappati alle industrie di trasformazione dopo lunghe e tesissime trattative (108,5 euro a tonnellata) e si lamentano gli industriali che per colpa della siccità e del troppo caldo temono di avere un prodotto di minore qualità e sicuramente insufficiente per mantenere i livelli produttivi dello scorso anno (6 milioni di tonnellate, 3,7 miliardi di euro di giro d’affari, di cui 2 di export). E a cascata la sorpresa peggiore sarà per i consumatori che dovranno pagare almeno un 10-15% in più per passate e pelati.

LA CRITICITÀ

«Abbiamo speso di più – afferma Massimo Passanti, presidente della Federazione nazionale pomodoro da industria di Confagricoltura - producendo meno. L’aumento di prezzo del 18% concordato a febbraio, ce lo siamo in pratica già mangiato a causa dei costi di produzione saliti alle stelle, per energia e fertilizzanti. La siccità ci ha costretto ad irrigare facendo aumentare i consumi. Le rese sono diminuite del 10% e abbiamo calcolato un 5-8% di scarto in più dovuti a difetti di colorazione, proprio a causa del caldo e della mancanza di acqua. Lo scorso anno avevamo avuto un raccolto d’oro e quest’anno non si presenta così: i pomodori, come tutte le solanacee, prediligono il caldo, ma a tutto c’è un limite».



LE STIME

Ancora più preoccupanti le stime di Cia-Agricoltori italiani che teme cali di produzione fino al 30% per il pomodoro tardivo, atteso per settembre. Il pomodoro per passate, pelati e concentrati è coltivato su circa 70 mila ettari in tutta Italia (Emilia, Lombardia, Campania e Puglia sono le principali regioni) da 6500 imprese agricole; meno di un centinaio le industrie di trasformazione, 10 mila gli addetti. L’Italia nel 2021 ha prodotto il 15% del raccolto mondiale, è seconda al mondo dopo la California, prima in Europa. A mancare quest’anno non è solo l’acqua, ma anche la manodopera.



«E’ un problema che incombe specie durante i giorni festivi», spiega Davide Vernocchi, coordinatore ortofrutta di Alleanza cooperative agroalimentari. «Destano preoccupazioni – aggiunge - anche le incognite legate alla logistica: il pomodoro va raccolto tutti i giorni, con queste alte temperature non può rimanere troppo in campo, e la movimentazione del prodotto non può subire rallentamenti». Operai e tecnici mancano anche negli stabilimenti di trasformazione. «Il lavoro stagionale – ricorda Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav, l’associazione degli industriali del settore – un tempo integrava il reddito familiare, oggi ha evidentemente perso appeal soprattutto nelle fasce più giovani. A mancare sono soprattutto i profili tecnici altamente specializzati, quali carrellisti, incapsulatori meccanici, esperti della qualità. Abbiamo provato a cercare soluzioni che mettano in contatto in maniera più efficace il mondo della scuola con quello del lavoro. Ultima, in ordine temporale, è l’iniziativa promossa a Salerno che ha visto la fondazione dell’istituto tecnico Te.La. - Territorio del Lavoro».