Pnrr, sbloccata la terza rata: vale 19 miliardi e prevede 55 obiettivi. Verso pagamento all'Italia entro fine anno

Pnrr, trattativa sbloccata: arriva la terza rata. A quanto si apprende, inoltre, Il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, che ha presieduto la riunione della Cabina di Regia a Palazzo Chigi, avrebbe presentato una proposta per modificare il formato della terza rata, che vale 9 miliardi e prevede 55 obiettivi.

Gli obiettivi

Nello schema d'intesa con il governo italiano che potrebbe avere già luce verde dalla Commissione Ue la terza rata del Pnrr, a quanto si apprende, non sarebbe erogata nella totalità dei 19 miliardi. Circa mezzo miliardo sarebbe accorpato alla quarta rata. E l'obiettivo di 7500 nuovi posti letto negli studentati sarebbe quindi prorogato proprio fino alla richiesta della quarta tranche da 16 miliardi. I finanziamenti non sono persi ma dilazionati: la somma totale dei fondi ex Next Generation da destinare all'Italia per il 2023 resta di circa 35 miliardi: 19 dalla terza rata e 16 dalla quarta.