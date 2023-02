​A Piemme la raccolta pubblicitaria in esclusiva dei brand di Mondadori Media “Tv Sorrisi E Canzoni”, “Chi”, “Guida Tv” e “Telepiù”

Piemme, concessionaria del Gruppo Caltagirone Editore, e Mondadori Media, società del Gruppo Mondadori, hanno definito una partnership finalizzata alla promozione di “Tv Sorrisi e Canzoni”, “Chi”, “Guida TV” e “Telepiù”. La collaborazione prevede l’affidamento in esclusiva a Piemme della vendita in Italia degli spazi pubblicitari dei quattro brand televisivi e entertainment, sul magazine, i canali digitali, social e app nonché la gestione delle sponsorizzazioni legate agli eventi.

“L’accordo con Mondadori Media si inserisce naturalmente nel percorso di evoluzione ed integrazione intrapreso da Piemme e permette di consolidare ulteriormente la qualità e la forza della nostra Media Platform, in grado di raggiungere i 12 milioni di contatti lordi al giorno nel Paese. Piemme è orgogliosa di poter condividere la propria expertise per supportare alcuni tra i settimanali più iconici d’Italia. Fin da subito si è creata una grande sinergia tra le nostre due realtà e, tra gli aspetti che ci hanno maggiormente colpito, c’è la grande disponibilità e collaborazione da parte dell’Editore. In un mercato complesso il valore aggiunto è dato dal lavoro di squadra, fondamentale per la produzione di contenuti di qualità e il raggiungimento di ottimi risultati” dichiara Walter Bonanno, Amministratore Delegato di Piemme S.p.A.



La partnership è stata accolta con forte entusiasmo anche da parte del mercato, a partire dal progetto realizzato da “Tv Sorrisi e Canzoni” in occasione del Festival di Sanremo, che vede la partecipazione esclusiva di DR Automobiles in qualità di Automotive Partner della settimana sanremese del brand, che porterà i lettori alla scoperta delle bellezze della città ligure, e di Caffè Motta, che regalerà a redazione e ospiti dei momenti di relax per tutta la durata della manifestazione.

“Questa collaborazione si inserisce in un più ampio percorso di diversificazione delle nostre attività commerciali, coerente con la strategia di riposizionamento del nostro portfolio prodotti. Crediamo che Piemme sia un partner ideale in grado di valorizzare ulteriormente alcuni dei nostri brand di maggior successo, grazie a un forte network di investitori e a un approccio molto radicato sul territorio”, ha dichiarato Carlo Mandelli, Amministratore Delegato Mondadori Media.

“TV Sorrisi e Canzoni” è il brand per essere sempre aggiornati sul mondo della TV e dello spettacolo. Il settimanale, diretto da Aldo Vitali, ha un posizionamento unico nel mercato dei periodici italiani. La sua formula editoriale e l’offerta multimediale ne fanno la guida più autorevole ai palinsesti dei canali TV sia in chiaro sia delle nuove piattaforme streaming. Da 70 anni punto di riferimento per il mondo della TV e dello spettacolo, Sorrisi vanta una diffusione media di 397 mila copie mensili (Ads, gennaio-novembre 2022). Ai suoi 2,5 milioni di lettori (Audipress 2022/I), per il 54% donne, si aggiunge una fanbase social di 970.000 follower e 2,1 milioni di utenti unici su Sorrisi.com (Audiweb novembre 2022): il sito racconta ogni giorno di televisione, musica, cinema, classifiche, ma anche esclusive, anteprime e sorprese, con un canale streaming dedicato ai nuovi programmi on demand e una library su tutte le serie TV storiche e in lancio.

“Chi”, guidato da Alfonso Signorini, vera e propria star dell’entertainment televisivo, è il people magazine più letto d’Italia, grazie a storie vere ed emozionanti che permettono di conoscere le persone al di là dei personaggi. Con 110 mila copie medie vendute ogni mese (Ads, gennaio-novembre 2022), 1,3 milioni di lettori (Audipress 2022/I) e una fanbase social di 975 mila follower, “Chi” ha un legame autentico ed esclusivo con il mondo delle celebrities e con il pubblico dell’entertainment, con cui ha creato una relazione di fiducia reciprocamente intima ed esclusiva, che lo ha reso uno dei magazine italiani più prestigiosi e diffusi. La sua fanbase social, in continua crescita, è composta per l’80% da donne e per il 55% da millennials, attratta anche dal format di social-entertainment “Casa Chi”, dedicato ai reality di maggior successo ed ai personaggi del momento.



Completano l’offerta gli storici brand “Guida Tv”, per chi è alla ricerca di una consultazione immediata, facile e completa del palinsesto televisivo delle reti nazionali, satellitari e digitali terrestri, arricchiti da tabelle, consigli, foto, e "Telepiù", rivolto a un target prevalentemente familiare, grazie a una formula editoriale che, oltre al mondo delle produzioni tv e della fiction, dà uno specifico risalto alle soap italiane e straniere. Oltre ai palinsesti tv dei canali generalisti, del digitale terrestre e via satellite, una serie di rubriche rendono la rivista unica: dalla cucina all’enigmistica, dall’oroscopo agli animali e alla moda low cost.