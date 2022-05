Petrolio, prezzi consolidano rialzo. Brent a 117 usd/bar

(Teleborsa) - Il petrolio consolida i rialzi della recente corsa. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del Mare del Nord, si stabilizza intorno a quota 117,20 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) cede lo 0,5% a circa 113,56 dollari.

Il G7 dei ministri dell'Energia ha chiesto all'Opec di aumentare l'offerta per contrastare i rincari dei prezzi causati dalla guerra in Ucraina, ma soprattutto dalle sanzioni contro la Russia che gli stessi sette grandi hanno adottato. "Chiediamo ai produttori di petrolio e gas di agire in maniera responsabile e di rispondere all'aumento della tensione sui mercati internazionali, facendo rilevare che l'Opec ha un ruolo chiave da giudicare", si legge nel comunicato diffuso al termine del vertice dei ministri di energia e clima del G7, secondo quanto riporta il Financial Times.